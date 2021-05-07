2021年5月7日(金)
- 五輪とコロナ対策――両立しないことはいよいよ明瞭/開催国政府として直ちに中止の決断を/志位委員長が会見
- 衆院憲法審/国民投票法改定案 可決/共産党反対 政権の改憲策動 断固阻止
- “安倍・菅改憲”許さないたたかいに全力/国民投票法案採決に抗議 志位委員長が会見
- 核禁条約参加の日本へ/２０２１国民平和大行進スタート
- 今国会成立合意に抗議/国民投票法案で穀田氏
- 個人情報保護が後退/デジタル法案 参考人が懸念/参院内閣委
- 再犯防止つながらず/少年法改定案で参考人/参院法務委
- 松木氏、共産党にあいさつ/北海道２区補選勝利 小池書記局長ら応対
- 市田副委員長の病気について
- 「赤木ファイル」全面開示求める/志位委員長 国会で真相究明を
- 持続化給付金 再支給を/映画・演劇・音楽・美術関係者 各政党に要請行動/志位委員長が応対
- 困窮者支援拡充こそ/参院厚労委 コロナ対策で参考人
- 国民投票法改定案・修正案に対する赤嶺議員の反対討論/衆院憲法審
- 有害残土隠ぺい追及/北海道新幹線 紙氏「工事中止に」
- 介護報酬引き上げを/地方分権一括法案 清水氏が批判
- 自治体支援徹底的に/コロナワクチン 塩川氏「正確情報を」
- 事業支援強化求める/宣言下 大門氏、給付額ただす
- 「シフト制労働者黒書」 首都圏青年ユニオン発表/補償なし休業強いられ…
- 独、削減目標引き上げ/温室効果ガス 実質ゼロ前倒しへ
- 文科省接待疑惑/説明拒否 保護者怒り/豊栄学園「大きな問題ではない」/保護者会長が批判「言い訳通用しない」
- “パンデミック中に五輪は不合理”/米ワシントン・ポストがコラム
- 国民投票法改定/「安倍・菅改憲」世論で阻もう
- きょうの潮流/新緑が青空に映える季節です。初夏に咲く花々も色とりどり…
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