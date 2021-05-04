2021年5月4日(火)
- かえよう政権 全国で５・３集会/コロナ禍 憲法守る決意/国会前大行動 野党あいさつ
- 国民投票法改定案 断固止めよう/狙いは９条改憲“地ならし”/志位委員長がスピーチ
- 市民が声上げよう 九条の会アピール/憲法９条破壊の新たな段階
- 今こそ日本国憲法の出番/ＮＨＫ番組 田村政策委員長が主張
- ５・３憲法大行動/志位委員長のスピーチ
- 都議選 命守る福手氏勝利へ/文京区 市民や立民も訴え
- 政権交代へ共同を/北海道 紙、はたやま氏
- コロナ下 実践必要/福岡 田村貴昭氏
- 今こそ９条が大事/沖縄 あかみね氏
- 傷病手当 自営業にも/吉良氏が支給求める
- 男女別定員制なくせ/吉良氏 都立高入試の性差別ただす
- 避難所 医療体制増を/武田氏 福祉的ケア強化要求
- 日印ＡＣＳＡは違憲/穀田氏「武力行使と一体」
- 沿岸漁業支援求める/穀田氏 定置網の補助を恒久制度に
- エネ政策抜本転換を/田村貴昭氏 温暖化対策法案で
- 消費者「承諾」に懸念/畑野氏 契約書面電子化を追及
- 超低金利で地銀赤字/清水氏 銀行法改正案を批判
- 窓口民間委託やめよ/山添氏 法務局業務ただす
- 中小の技術支援課題/高橋氏 長期優良住宅めぐり
- 今こそ市民が声あげるとき/憲法９条破壊の新たな段階に立ち向かおう/九条の会アピール 全文
- 生活困窮者 支援求め/「大人食堂」に長蛇の列/東京
- 竜巻 もとむら・しまづ氏調査/７５歳「もう住めない」/静岡・牧之原
- 米軍低空飛行激化/無法行為の異常な急増許すな
- きょうの潮流/どうも方向音痴らしい。地下鉄の駅を降りて地上に出ると…
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