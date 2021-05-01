2021年5月1日(土)
- 土地利用規制法案「まるで戦争前夜」/普天間基地ある宜野湾市民/丸ごと監視対象に
- 小中全学年で３５人学級/きょうメーデー 全群教「県を動かした」
- 五輪中止すぐ議論を/田村氏会見 専門家も危機感
- ワクチン供給量示せるよう製薬企業と再協議を/田村氏
- 死亡直前に診察なし/藤野氏 名古屋入管の対応批判
- ２０２１都議選/認可保育園１４１０カ所増 革新都政時代上回る/共産党 条例案・提言続け
- 大阪府の病床提供要請 「対応できない」４割/医師・看護師不足のため/府保険医協会が調査
- ５～６月 地方議員選挙 上/日本共産党の立候補者
- 温暖化ガス排出削減目標/ドイツ憲法裁 将来の権利侵害 違憲/若者・環境団体「画期的判決」
- 日本共産党第９２回メーデースローガン
- 消された３０秒 ＮＨＫ 五輪の当事者か/視聴者団体 回答書に見解
- 少年法改定案ノー/自由法曹団と全司法労働組合/参院議員会館で集会
- ＃看護師の五輪派遣は困ります/ツイート数２４万超/愛知県医労連
- 第９２回メーデー/新しい日本へ力を結集しよう
- きょうの潮流/今年も緊急事態宣言下の大型連休。感染の波はしずまらず、…
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