2021年4月30日(金)
- 五輪「中止・延期を」７割/本紙シールアンケート 東京・渋谷
- 「五輪選手は優先入院」/コロナ対応 医療体制に負担/東京都が要請
- コロナ禍 雇用・生活守る政治へ/若者×田村副委員長 トーク/“メーデー前夜祭”
- 企業・富裕層に公正負担要求/米バイデン大統領初の施政方針演説/社会福祉・教育拡充へ
- 酒提供停止 法を逸脱/告示改正 塩川氏「経営支援を」
- 中小企業直接支援再び/３度目宣言下 笠井氏が要求
- 来月１０日に集中審議/衆参予算委
- 日曜版５月２・９日合併号/共産党躍進で政権交代に道を/五輪観戦 都が子ども８１万人“動員”計画
- 「政権交代で学術発展」/大学人と共産党がつどい/田村副委員長講演「野党共闘を前に」
- 独自施策阻害やめよ/吉良氏 国と地方役割分担で
- 違法ボーガンを防げ/田村智子氏 流通で手だて要求
- 中国は国際法に違反/伊藤氏 尖閣諸島で覇権主義的
- 災害ケースマネジメントを要求/紙氏 「国の制度に」
- 児童・生徒 感染１．７万人/家庭内に経路６割/文科省
- ＥＵのＡＩ規制案/人権守る厳格な制度 日本でも
- きょうの潮流/「将来にわたって原子力を持続的に活用していく」と経済産…
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