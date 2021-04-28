2021年4月28日(水)
- 総選挙にむけた協力のための協議開始で一致/志位委員長、立民・枝野代表と党首会談
- 五輪やめ コロナに集中を/共産党都議団が知事に要請
- 学費無償化 踏み出す時/ＦＲＥＥ 学生と国会議員が討論/吉良氏参加
- 米 株売却益課税 倍に/富裕層５０万世帯 大統領提案へ
- 子どもの自殺急増/踏み込んだ実態把握せよ/超党派議連 文科相に対策強化要請
- 過労死ライン２倍批判/医師時間外 病床削減法案で参考人/参院厚労委
- 地方行政の公平性懸念/伊藤議員 デジタル外部任用追及
- 難病患者・重度障害者もワクチン接種優先対象に/血友病患者会が志位委員長に要望書
- 「ＷｅＮｅｅｄＣｕｌｔｕｒｅ」緊急配信/３度目宣言“防げた人災だ”
- 小池書記局長と山添議員対談（下）/少年法改定案・入管法改定案考える/難民行政解決へ提案
- 医療従事者を守れ/倉林氏 支援の拡充求める
- ネット誹謗被害救え/伊藤氏 非訟手続き周知ぜひ
- 船員の労働時間長い/高橋氏 他産業比で指摘
- カジノ計画は見直せ/高橋氏 コロナ禍を踏まえ
- 高齢者に課税強いる/清水氏「インボイスやめよ」
- 国軍を利するＯＤＡ/井上氏「対ミャンマー中止を」
- 知的障害者対応正せ/田村氏「警察行政検証せよ」
- 芸能従事者は不安定/畑野氏「働き方の支援ぜひ」
- 国民投票法改悪案 緊迫/憲法共同センター 反対行動呼びかけ
- ＲＣＥＰ承認案 可決/井上氏が反対 貿易ルール正せ/参院委
- ＬＧＢＴ法整備訴え/レインボー国会 「不当な差別禁止を」
- 老朽原発再稼働地ならし/衆院特委 藤野氏が政府批判
- 入管法改定案/人権侵害の拡大は許されない
- きょうの潮流/人が多く集まる場所で起きる健康被害で最も憂慮されるもの…
|赤旗ＰＲ