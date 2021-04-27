2021年4月27日(火)
- 任命拒否６氏 開示請求/学術会議「政治介入 強い疑い」/法律家１１６２人も
- 衆参３選挙 野党完勝/菅政権初の国政選 審判
- 医療破壊ノー 広がる運動/窓口負担２倍化反対 署名１００万人/病床減やめよ 与野党１２３議員賛同
- なぜ聖域 五輪関連行事 多数入国へ
- 看護師５００人動員要請は選手村での感染想定/五輪中止しコロナに集中を/小池氏会見
- 「究極の火事場泥棒」/小池氏 改憲議論を批判
- ワクチン完了時期/首相発言と現場かい離/野党聞き取りで浮き彫り
- ３国政選勝利を確信に/全国革新懇が代表世話人会
- 政権交代への「共闘の力」/衆院北海道２区補選 松木氏
- 共闘が日々発展・進化へ/参院長野補選 羽田氏
- 「政治とカネ」県民が審判/参院広島再選挙 宮口氏
- 小池書記局長と山添議員対談（中）/少年法改定案・入管法改定案考える/人間が見捨てられている
- 共闘の力で政権交代/東海比例３予定候補 願い届く政治に/名古屋
- 民間の支援 ゆがめる/藤野氏が入管法改定案批判/衆院法務委
- グリホサート規制を/除草剤の安全性で田村貴昭氏/衆院農水委
- 汚染水 流すな/国と東電に福島県農民連/被害の賠償継続要求
- 米軍特権許さぬ政府を/低空飛行問題 平和委が交流会
- 低すぎる教科書価格/出版労連院内集会 適正化求める
- 全党決起集会の全支部討議・具体化をやりぬき ４月の党勢前進、「二つの目標」達成への道を開こう/「特別期間」推進本部長 小池晃 本部長代理 山下芳生
- 震災復興 継続が課題/岩手・陸前高田 津波１０年で集い
- カジノ汚職公判 平沢復興相が秋元被告紹介/証人買収の元社長に/問われる首相の任命責任
- ３国政選 野党全勝/政治変える力示す重要な成果
- きょうの潮流/悔い改めよ―。そんな天の声が聞こえたというのか。「自分…
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