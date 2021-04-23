2021年4月23日(金)
- 横田基地 離着陸３．３万回超/２０年度 ０１年度以降最多、騒音深刻/オスプレイの訓練激化
- 緊急事態宣言発令するなら政府がやるべきことを今度こそ実行せよ/志位委員長が記者会見
- 未来 奪われないために/気候危機 若者ら行動
- 消費者保護の野党共同法案/共産党議員で初めて畑野氏が趣旨説明
- 中学生から共産党に１５９通の手紙/核禁条約「同じ思い」「サポートしたい」
- ６氏即時任命を 声明/学術会議総会 現組織は５要件満たす
- 「即時任命」要求は当然、政府は総意を受け止めよ/学術会議総会 志位委員長
- 契約書電子化導入やめよ/野党共同法案趣旨説明 畑野議員が指摘
- デジタルに民主主義こそ/参院内閣委 大門議員が強調
- 国民世論は改憲望まず/衆院憲法審 赤嶺・本村議員が主張
- 財界発の大学改革/衆院本会議 国大法改定案を可決/共産党は反対
- 日曜版２５日号/苦境の学生に民青が食料支援/都医師会長「無観客でも五輪開催は困難」
- 都議選・総選挙ダブルの躍進で東京から日本の政治を変えよう/東京オンライン演説会 志位委員長の演説
- うるま市政 公正に/市長選三日攻防 テルヤ氏訴え/沖縄
- 共産党 校則問題プロジェクト/アンケート期待 心強い 新婦人と懇談
- 首相の訪米報告に対する井上議員の質問（要旨）/参院本会議
- ＲＣＥＰ承認案に対する紙議員の質問（要旨）/参院本会議
- ７５歳以上医療費 窓口負担/２倍化ノー １００万人超/医団連など署名提出
- “入管法改悪案反対”法務省に署名１０万超/送還なら死刑に…家族と暮らしたい ―集会で当事者訴え
- 許すな改憲手続き法/総がかり実委 衆院憲法審強行に抗議
- ＲＣＥＰ承認案 審議急ぐな/農民連と全国食健連 批准阻止求め抗議
- 公立大一部学費無料へ/米進歩派が法案 株取引の課税財源
- 互恵的協定といえず/ＲＣＥＰ承認案 井上氏に参考人/参院外防委
- 「宣言」五輪に無関係 開催めぐり ＩＯＣ会長/ＳＮＳで批判噴出
- 脱石炭 望む ＮＧＯなど寸劇/神奈川 火力発電所前でサミット模し
- 「気候危機」止めよう/京都 横断幕掲げ歩く
- 全自動式ＰＣＲ検査機の有用性/京大病院など共同研究へ
- 小中校女子トイレに生理用品設置/県内で初めて 党議員の要望実る/神奈川・大和市
- 賃金デジタル払い/安全性ない制度の導入やめよ
- きょうの潮流/家は心の中にある。希望は路上にある。そう信じて車上生活…
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