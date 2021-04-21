2021年4月21日(水)
- 共闘の力で勝利必ず/総選挙での政権交代へつなげよう/参院長野補選 小池書記局長ら、羽田氏応援
- 学問の自由・法治主義守れ/学者・文化人ら声明、１２５人が賛同/学術会議任命拒否撤回求め
- 学生の家庭情報 提供対象/田村氏告発 国立大が民間企業に/デジタル法案で危険性が拡大も
- 「再エネ１００％に」「今止めないと」/気候政策署名１６．８万人/市民団体が政府に提出
- 都議選・総選挙必勝 日本共産党 東京オンライン演説会
- 「辺野古推進確認」を批判/衆院本会議 首相訪米報告で赤嶺議員
- “バイデン氏のものと認識”/五輪めぐる質問 首相が釈明
- 広域的重症者受け入れ 国責任・主導で体制を/ＢＳ番組 小池書記局長が出演
- 原因究明 政府責任で/清水氏追及 大阪コロナ感染拡大
- 公費・企業負担の引き上げこそ 参考人主張/医療費２倍化法案/衆院厚労委
- 国策協力の大学づくり/国大法改定案 参考人が危険性指摘/衆院文科委
- コロナ封じ込めへ署名推進/党大阪府委呼びかけ 支部・後援会が奮闘/検査・医療大幅強化を
- 首相の訪米報告に対する赤嶺議員の質問（要旨）/衆院本会議
- コロナ下 新施策を/大門議員に経済人ら/京都
- 生乳流通改革で所得減少/紙氏に内閣府認める
- 納税者権利守る対応を/預貯金照会デジタル化 大門氏
- 日印軍事協力が拡大/防衛省設置法案可決 赤嶺氏が反対
- 入管法改悪案/廃案求め座り込み 移住連
- 「気候時計」に再エネ割合表示/米環境団体 政治が真剣に対応を
- 映画「日本共産党とわたし」/撮影始まる 党創立１００年の来年夏 全国で劇場公開予定
- 海洋放出 白紙撤回を/いわき市長に行動要請 ３野党・労組
- 海洋放出 白紙撤回を/東電社長に抗議 宮城県庁前でスタンディング
- 接待疑惑 補助金１．５億円/宮崎「豊栄学園」 １５―２０年度/副大臣室で説明後にも
- 日米声明と沖縄/新基地固執の思考停止許すな
- きょうの潮流/友人は障害福祉サービス事業所の施設長。悩みは尽きませ…
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