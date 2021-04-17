2021年4月17日(土)
- 副大臣室で補助金説明/豊栄学園と次官「利害関係者」 文科省が認める/「赤旗」報道受け調査
- 中国問題/国際法に基づく冷静な批判こそ重要/『文芸春秋』志位氏インタビューに反響
- 大阪へ医療者派遣・検査拡充を/山下・清水氏、厚労省に緊急要請
- 命守れぬ病床削減法案/感染症対応常時確保 長時間労働是正こそ/倉林議員が主張/参院本会議
- 外国人の人権侵害深刻化/入管法改定案審議入り 藤野氏が批判/衆院本会議
- 体制づくり 緊急に/まん延防止拡大 田村政策委員長会見
- まん延防止拡大報告受け質疑/五輪中止決断迫る 塩川氏/医療現場に支援を 倉林氏/衆参議運委
- 少年法ゆがめる改悪/改定案可決 藤野議員が反対討論/衆院法務委
- 五輪中止 都知事に要請/共産党都議団 コロナ収束へ全力を
- 汚職許さぬ市政へ/あるが市長候補・わたなべ市議候補勝利で/東京・日野 小池書記局長が演説
- 都議選 駆ける ６月２５日告示・７月４日投票/南多摩（定数２） 上杉ただしさん（４１）新（多摩市・稲城市）/都政から「核なくせ」の声
- 都議選 駆ける ６月２５日告示・７月４日投票/千代田区（定数１） 冨田なおきさん（４５）新/野党共闘の財産生かす
- コロナ急拡大/本気の検査・対策 大阪で/山下副委員長ら緊急署名呼びかけ
- 参院広島再選挙/金権ノー・女性を国会へ/共産党女性後援会宣伝
- 藻場干潟の保全こそ/瀬戸内法改正案で山下氏
- 対象外の検証も必要/ストーカー規制法案で田村智子氏
- 病床削減法案 倉林議員の質問/参院本会議
- 入管法改定案 藤野議員の質問/衆院本会議
- 医療費２倍化 高齢者さらに苦しく/反対署名２万人分を提出/中央社保協など
- 法相に１０９４人署名手渡す/選択的夫婦別姓求める法学者
- 入管法改悪 廃案必ず/「送還ではなく保護を」/移住連、国会座り込み
- コロナ対策に全力を/東京 命守る政治へウイメンズアクション
- 今夏の東京五輪/「スパッとやめる」決断は今だ
- きょうの潮流/幼いきょうだいの世話や病気、障害のある家族の介護をして…
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