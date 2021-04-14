2021年4月14日(水)
- これ以上、海を汚すな/政府 地元の反対無視し決定/撤回せよ 怒る福島
- ４８弁護士会が抗議声明/学術会議任命拒否 “看過できない”
- 松木候補 野党共闘勝利へ/衆院北海道２区補選が告示
- 民主主義ゆるがす問題/フジＨＤ外資規制違反 本村氏が追及/衆院総務委
- 検察官の定年延長特例/法相“国民の批判重く受け止め削除”/山添氏に答弁
- 取得推進へ総合的対策を/育児・介護休業 倉林氏求める/参院厚労委
- 核攻撃訓練やめろ/日米演習 井上議員が批判/参院決算委
- 野党が結束して３国政選勝利を/政治問題研究会 小池氏が講演
- 参院長野補選/羽田候補力強く 市民団体と共に/「生きづらさ」感じる声 国会に
- 都議選 駆ける ６月２５日告示・７月４日投票/日野市（定数２） 清水とし子さん（５８）新/保健所の復活は急務
- 都議選 駆ける ６月２５日告示・７月４日投票/港区（定数２） 野口ひろきさん（４７）新/低空飛行は生活犠牲に
- 児童手当 塩川氏/削減の法改定に反対
- 少年法改定案 藤野氏/立ち直りの機会奪う
- 電力価格高騰 岩渕氏/大手の独占規制なし
- 時短協力金 清水氏/支給遅れ改善求める
- 消費者委員会 大門氏/公募要件変更を追及
- 最低賃金 倉林氏/一律１５００円以上目指せ
- 石炭火発アセス 山下氏/健康より事業を優先
- 外国人雇い止め 田村智子氏/就労継続など求める
- 治水対策 高橋氏/ダム頼みを転換せよ
- 流域治水関連法案 参考人/調整には仲介役必要
- 沖縄振興予算 紙氏/県民の声聞き是正を
- 幹部会 志位委員長のまとめ
- 原発汚染水海洋放出決定/漁業者の思い踏みにじった/全漁連が抗議声明
- 熊本地震５年 困窮する被災者/再起途上にコロナ
- 原発汚染水/海洋放出方針を撤回すべきだ
- きょうの潮流/「あのときの経験と教訓をむだにせず、災害への備えにとり…
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