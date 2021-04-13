2021年4月13日(火)
- 汚染水海洋放出 断固反対/党国会議員団、経産相に要請/決定強行やめよ
- 汚染水海洋放出 断固反対/まさに強権政治/小池書記局長が記者会見
- 汚染水海洋放出 断固反対/福島の怒り 無視するな/原発をなくす全国連絡会 官邸前で抗議
- 性暴力ない社会へ フラワーデモ３年目/刑法改正まで続けよう
- 地方選 ２３氏全員当選/９市７町村 前回比１議席増
- 不同意性交 適切処罰へ/性犯罪刑法改正 検討会取りまとめ案
- 原発汚染水 海洋放出の撤回迫る/高橋氏「漁師継げずに復興なし」/衆院決算委
- 体制整備と情報開示、検査と減収補てんを/ワクチン接種 小池書記局長会見
- ３選挙勝利で政権交代へ/全国革新懇がアピール
- 正規教員増 国の責任で/参院行政監視小委 吉良氏が求める
- 衆院北海道２区補選きょう告示/松木氏勝利で菅政権に審判
- 力合わせ政権交代を/参院長野補選 羽田氏ら宣伝
- 兵庫・宝塚市長選/山崎候補が初当選
- 総選挙で党伸ばして/京都 田村副委員長が演説
- もっと日本共産党/何にでも反対？/法案４８％に賛成、積極的提案も
- 原発汚染水処理 海に流すな 声聞け/福島・全国・世界から
- 原発汚染水 海に流すな/官邸前「暴挙を止めよう」
- 河井事件と再選挙/菅政権の頬かむり許されない
- きょうの潮流/憧れの女性の一人でした。美術家の篠田桃紅さん…
|赤旗ＰＲ