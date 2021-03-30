2021年3月30日(火)
- 緊急事態宣言解除１週間/２７都府県 前週上回る/「第４波」封じ込めへ検査体制急務
- 衆院北海道２区・参院長野補選 参院広島再選挙/大義の旗で必ず勝利を/小池書記局長が会見
- 安保法制＝戦争法施行５年/危険性あらわ 廃止求め政権交代実現を/小池書記局長が表明
- 「一元化」条例撤回せよ/大阪・明るい会など緊急宣伝
- 選択的別姓法制化を/京都市議会が意見書可決/自公が反対
- “買われた”議員 言い訳ずらり/広島市議会/「甘んじて」「メンツ」…でも「任期全う」
- 東電に運転資格なし/岩渕氏 核設備故障放置を批判
- 集団感染全面検証を/高橋氏 横浜クルーズ船１年で
- 肌着着用の禁止なぜ/畑野氏に国「見直し通知」答弁
- 石炭火発輸出やめよ/井上氏 再生可能エネ推進訴え
- 接種実施 国の負担で/伊藤氏 厚労省「全額補助」
- 外資規制違反 確認を/伊藤氏 「東北新社」調査を要請
- 投資リスク 教育必要/大門氏 金融庁教材は不十分
- 損保が代理店いじめ/大門氏 優越的地位の乱用追及
- あと２日半、党勢拡大の取り組みを全支部に広げ、３月度の党員と読者の前進へ総決起を/３月２９日 「総選挙躍進特別期間」推進本部長 小池晃 本部長代理 山下芳生
- 池内前議員 「ぶつかり男」被害/本人の「女性差別」抗議にネットでヘイト拡大
- 「新・人間裁判」に不当判決/生活保護費引き下げ 違憲認めず/札幌地裁
- 遺骨土砂採取断念せよ 辺野古新基地埋め立て/野党国会議員が採石場現場を調査/沖縄・糸満へ
- 柏崎刈羽と東電/原発扱う資格がないのは明白
- きょうの潮流/クーデターで権力を握ったミャンマー国軍が市民への弾圧を…
|赤旗ＰＲ