2021年3月23日(火)
- 米軍訓練基地計画 馬毛島アセス 縮小か/基地と一体の外周道路除外/防衛省 早期着工狙う
- 宣言解除だけなら深刻な事態に 大規模検査などの抜本的拡大を/小池書記局長が会見
- 新型コロナから命守る/大規模クラスター防ぐ/広島方式が成果 無症状者発見・保護へ戦略的大規模検査
- 遺骨眠る土砂使うな/那覇・南城両議会が全会一致意見書/沖縄新基地
- コロナから都民を守り、野党連合政権に道開く/都議選の勝利を必ず/都党会議 小池氏呼びかけ
- 関係者呼び真相解明を/文科省接待疑惑 小池書記局長が表明
- 不安広がるコロナ対応/各紙世論調査 小池氏が指摘
- 同性婚法制化求める/否認は違憲 判決受け山添氏/参院委
- 吉良氏 文化芸術支援遅れ批判/文科相 遡及救済に言及/参院委
- コロナ対策動かすたたかい必要/全国革新懇が代表世話人会
- 都予算の２．３％を使えばコロナ対策・暮らし充実/共産党都議団が組み替え案
- 真相究明 関係者招致で/東北新社・外資規制違反 伊藤議員が追及/参院総務委
- 経営委議事録公開せよ/ＮＨＫ予算 本村議員が反対/衆院総務委
- 人種差別撤廃国際デー/アジア人差別「醜い毒」/米大統領も非難
- 人種差別撤廃国際デー/迷わず非難を 国連事務総長
- 核禁条約 批准求め署名活動開始/広島の被爆者７団体
- ダイヤモンド・プリンセス元乗客ら/過酷な隔離 生かせ教訓/検証求め連絡会
- 辺野古 工費６割膨張/沖縄 埋め立て３工区４１６億円
- 自民党の運動方針/モラル崩壊と失政に反省ない
- きょうの潮流/一人の子どもの命が失われたことに向き合って、謝ってほし…
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