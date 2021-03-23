/基地と一体の外周道路除外/防衛省 早期着工狙う

米軍訓練基地計画 馬毛島アセス 縮小か

宣言解除だけなら深刻な事態に 大規模検査などの抜本的拡大を

/大規模クラスター防ぐ/広島方式が成果 無症状者発見・保護へ戦略的大規模検査

/那覇・南城両議会が全会一致意見書/沖縄新基地

遺骨眠る土砂使うな

/各紙世論調査 小池氏が指摘

/文科相 遡及救済に言及/参院委

/全国革新懇が代表世話人会

都予算の２．３％を使えばコロナ対策・暮らし充実

/東北新社・外資規制違反 伊藤議員が追及/参院総務委

/アジア人差別「醜い毒」/米大統領も非難

人種差別撤廃国際デー

人種差別撤廃国際デー

/広島の被爆者７団体

きょうの潮流

/一人の子どもの命が失われたことに向き合って、謝ってほし…