2021年3月20日(土)
- 新型コロナ 大規模検査 国は本気で/山下副委員長 首相に迫る 参院予算委/高齢者施設や病院 モニタリング 変異株の確認
- 持続化給付金 再支給を/共産・立民が法案共同提出
- 全国の原発 運転条件なし/東海第２差し止め 田村政策委員長が指摘
- 思いやり予算延長へ/衆院委で可決 赤嶺氏「容認できぬ」
- 論戦ハイライト/シフト労働者守るルールを/山下氏「休業支援金改善せよ」
- 個人の権利こそ強化を/衆院委 デジタル法案で塩川氏
- バイオマス発電/天然林大伐採つながる/衆院環境委 田村貴昭氏、国の推進反対
- 憲法が生きる千葉に/かなみつ氏勝利へ 小池氏が応援/知事選あす投票
- 命とくらし守る市政に/静岡市議選告示 もとむら氏訴え/４候補が第一声
- 「那覇から大きな風」/市議選勝利へ７氏発表
- 日本政府は核禁条約参加を/広島の被爆者７団体 新たに署名活動開始/「被爆地から命ある限り」
- 直接雇用の増員こそ/倉林氏 看護師日雇い派遣を追及
- 鉄道・住宅の耐震化を/高橋氏 福島沖地震対策ただす
- 女性支援を拡充せよ/藤野氏 新たな根拠法を
- 入管施設で死亡なぜ/藤野氏 徹底した調査求める
- ミャンマー 独立系新聞発行止まる/ジャーナリスト拘束１７人/ネットで抵抗
- 食料支援活動に取り組みつつ、新歓での民青同盟員と党員の拡大を飛躍させ、「特別期間」成功に貢献しよう
- 地球の未来 私たちの手に/札幌 若者が気候アクション
- 警察からの図書館情報照会/道教委“令状が必要” 共産党道議への答弁/利用者の秘密「特に配慮を」
- 緊急事態全面解除/政府は姿勢改め抑止に総力を
- きょうの潮流/スタンドの中央にできた滝。流れ落ちる水に覆われた床に、…
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