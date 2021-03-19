2021年3月19日(金)
- 医療破壊阻止する国民的運動を/志位委員長よびかけ
- 病床削減ありきだ/衆院本会議審議入り 宮本氏が批判
- 宣言解除の条件ない/封じ込めへ大規模検査を/志位氏指摘
- 東海第２ 運転差し止め/水戸地裁「防災極めて不十分」
- ２倍化ノー８４万人超/医団連など署名提出
- 「宣言」解除めぐり質疑/塩川氏 医療体制拡充を早く/倉林氏 戦略的な検査今こそ/衆参議運委
- 全関係者の国会招致を/総務省接待問題 志位委員長が提起
- 総務相、会食認める/ＮＴＴ社長と 山添議員が追及/参院予算委
- 安全性より収益重視/武田氏 柏崎刈羽で東電批判/参院予算委
- 再稼働ありき やめよ/藤野氏 許可取り消し求める/衆院連合審査
- 個人情報 保護より利活用に/デジタル法案 参考人が危惧/衆院内閣委
- 農業 林業 漁業 展望・政策ズバリ/共産党のポスターできました
- 日曜版２１日号/大規模検査でコロナ封じ込めを/鴻上尚史さんが「同調圧力」を語る
- 十分な補償、大規模検査を/中国の海警法は国際法違反/ＢＳ番組 小池書記局長が主張
- 病床削減推進法案/宮本議員の質問（要旨）/衆院本会議
- 医療費２倍化撤回を/６団体が政府に要請/倉林参院議員が同席
- 春闘後半 さらに強化/全労連 前半の成果強調
- 不動産開発は過剰投資/高橋氏 ＪＲ支援法案に指摘/衆院本会議で全会一致可決
- 男女共同参画に尽力/倉林氏に人事官候補
- 特別職の倫理規程を/塩川氏 ルールなし追及
- 子ども対応を強めて/畑野氏 学校環境改善こそ
- 女性タレントの容姿を侮辱/五輪式典責任者が辞任/大会開く資格問われる
- 生活保護扶養照会やめて/支援団体 ５．７万人超署名提出
- 特別支援学校の設置基準を/「めざす会」 署名７万人分提出/マンモス化・過密化深刻
- 同性婚訴訟の判決/差別解消へ国は責任を果たせ
- きょうの潮流/桜の開花のニュースが各地から次々と届いていますが、宴会…
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