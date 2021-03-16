2021年3月16日(火)
- 参院予算委 共産党議員、政治の焦点に切り込む/接待で行政ゆがめる/総務省問題 菅首相、否定できず/山添議員 東北新社・ＮＴＴ両社長にただす
- 参院予算委 共産党議員、政治の焦点に切り込む/文化の担い手支えよ/コロナ禍 学生に給付金再支給を/吉良議員
- 緊急宣言解除/下げ止まり続けば反対 打つべき手は明瞭/小池書記局長が会見
- 最高裁判事 ５人を女性に/９２団体、５機関に要請
- “おわび”連発も真相語らず 当事者の国会招致求める/東北新社・ＮＴＴ 小池書記局長が会見
- リバウンドの危険/井上議員 検査の抜本拡充要求/ＮＨＫ日曜討論
- 個人情報を監視・営利に/「ＮＯ！デジタル庁」市民集会
- コロナから都民守る/東京都議選 野党第１党・共産党の躍進で都政転換を/田辺都委員長に聞く
- なんだっけ/ＣＯＶＡＸ（コバックス）って？
- 羽田氏勝利で自公政権ノー/参院長野補選 来月８日告示/市民・３野党 合同宣伝
- 少人数学級拡大、独自に/都議会予特委 とや氏が要求
- 市民の力で千葉変えよう/田村副委員長 かなみつ知事候補・大野市長候補応援
- 島根原発再稼働中止を/出雲演説会 笠井氏、政権交代訴え
- 豪各地で大規模デモ/性暴力をなくせ 女性ら怒り爆発
- ロンドン 帰宅中女性殺害事件/追悼集会強制排除に抗議
- 米グラミー賞 主要４部門、女性が独占/最優秀楽曲「息ができない」/ＢＬＭ運動に呼応
- ソニー社員 労災認定/海外赴任 月２６５時間も残業/三田労基署
- コロナ禍困窮 男性に話せぬことも/女性相談会に次々/東京・新宿
- 総務省の接待問題/行政ゆがめた疑惑は深まった
- きょうの潮流/おとといの日曜日、東京でサクラの開花宣言がありました。…
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