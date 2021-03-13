2021年3月13日(土)
- コロナ封じ込めのため大規模検査を/志位委員長が政府に緊急要請
- 特別協定廃止を主張/米軍思いやり予算めぐり畑野氏/衆院本会議
- コロナ禍 消費税５％急げ/重税反対全国統一行動
- 独、国外に脱原発喚起へ/気候変動対策への位置付け反対も
- デジタル法案 自治体独自施策を抑制/塩川氏批判 地方自治侵害の危険
- 法案資料４５カ所の誤り/デジタル法案 塩川氏追及「説明を放置」
- 地財計画法案 参院審議入り 公的基盤の再構築要求/伊藤岳氏 民間委託見直しを
- 看護師日雇い派遣やめよ/宮本氏 シフト制労働者保護要求/衆院厚労委
- 建設石綿 補償基金制度一日も早く/野党合同ヒアリング 資料を要求
- 緊急要請 コロナ封じ込めのための大規模検査を/２０２１年３月１２日 日本共産党幹部会委員長 志位和夫
- 人口密集地上空で重機関銃むき出し 沖縄県内/米海兵隊ツイート/批判相次ぎ削除
- 外環道 事業認可延長するな/都議会委 原田都議が迫る
- 共産党がいっせい宣伝
- 思いやり予算特別協定/畑野議員の代表質問/衆院本会議
- エネルギーの未来決める/岩渕議員が参加 大学生ら議論
- 今こそ消費税５％へ/３・１３重税反対 中央各界代表者集会
- ＮＴＴ政治家接待/際限なく広がる疑惑は深刻だ
- きょうの潮流/この１０年、スポーツが震災復興の“芽”を育んできたことに…
|赤旗ＰＲ