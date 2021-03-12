2021年3月12日(金)
- 生活取り戻したい/東日本大震災・福島原発事故１０年/宮城・南三陸町
- 核兵器も原発もなくせる/福島・楢葉町 宝鏡寺で「非核の火」ともす式典
- ふるさと喪失の賠償を/岩渕氏、国・東電の責任を追及/参院予算委
- デモ隊への暴力を非難/ミャンマー情勢 国連安保理が議長声明
- 海外米軍基地 閉鎖せよ/米の学者ら、大統領に書簡
- 論戦ハイライト/“原発ゼロ”が事故の教訓/参院予算委 岩渕氏が追及
- 武田総務相 また答えず/ＮＴＴ接待有無 岩渕氏が質問
- 志位委員長が哀悼とお見舞い
- 非常勤職員 兼業で公正さに疑念/人事官候補に塩川氏指摘
- 生放送！とことん共産党/東日本大震災・原発事故１０年 被災地はいま 希望はどこに/小池書記局長ら 被災３県と結びオンライン議論
- 日曜版１４日号/東日本大震災１０年 現状と課題は/料理研究家・土井善晴さん 地球思う料理
- 総選挙で政権交代実現へ力あわせよう/山下副委員長ら民青役員と懇談
- ジェンダー平等へ/高松 フラワーデモ/白川氏参加
- 所得税法・特例公債法改定案 大門議員の質問（要旨）/参院本会議
- 建設事業者の経営守れ/全建総連東京都連 政府に署名提出
- 原発をなくす全国連絡会/原発ゼロ基本法を/署名宣伝＠東京
- 原発をなくす全国連絡会/「自然エネは希望だ」/原自連企画で笠井氏
- 日本共産党県議が仏共産党紙に登場
- 福島原発事故１０年/原発ゼロの日本へ政治転換を
- きょうの潮流/一本の綱を握り締める、いくつもの手。ふるさとの伝統行事…
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