2021年3月10日(水)
- 被災者支援の継続求める/衆院委 援護資金返済などで高橋氏
- デジタル法案 個人データ 不利益利用も/塩川議員 行政サービス充実こそ/衆院本会議
- ２０２１国際女性デー/「沈黙を破り変えよう」/世界各地で
- 個人に直接給付検討/休校助成金めぐり厚労相
- ４法案に不備、政府謝罪/衆院議運理事会 異例の提出断念も
- 実効ある温暖化対策を/田村衆院議員 削減目標引き上げ訴え/衆院環境委
- 選択的夫婦別姓 市民団体が会見/丸川氏ら反対文書送付 「常識的には圧力」
- 変異株感染２５１例に 厚労省/２０都府県に拡大
- 遺骨土砂 業者に開発中止命令を/沖縄県に宗教者ら要請
- 国は海警法撤回求めよ/那覇市議会が意見書/全会一致
- ミャンマー スト拡大/銀行・経済活動が停止/弾圧に不服従
- 陸自 米軍機から降下/東富士 ５５０人 同種訓練で最大
- 監視社会いや デジタル法案ノー/国会前 「６日行動」
- 自然壊して再エネ？/奈良 メガソーラー反対 ９８０人提訴
- デジタル法案 給付抑制と市場化狙う/医療・教育への影響を学習
- 空襲被害者の救済/尊厳回復へ時間残されてない
- きょうの潮流/憲法２５条が保障する生存権を具体化したものが生活保護だ…
|赤旗ＰＲ