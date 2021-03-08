2021年3月8日(月)
- 反原連が国会前集会/原発なくすまで声上げ続ける これからも
- 福島に連帯 独市民デモ
- きょう国際女性デー/ジェンダー平等後進国 日本/性暴力・差別 運動が政治動かす
- かなみつ勝利で自民県政切り替えを/千葉知事選 志位委員長が応援
- 「０３０７ 原発ゼロ☆国会前集会―原発事故から１０年・福島とともに―」/志位委員長のスピーチ
- “選択的夫婦別姓は国民的課題”/自民党埼玉県議会議長が丸川氏らに反論
- 静岡市の４議席必ず/市議選目前 武田氏迎え街頭演説/１９日告示 ２８日投票
- 基地設計変更 不承認を/瀬長沖縄県議 知事に要求
- どうみるデジタル法案/元行政機関等個人情報保護法制研究会の委員 三宅弘弁護士に聞く（上）/監視社会を加速させる
- ２０２１国際女性デー/政治・経済・社会…意思決定に女性を/メルケル独首相訴え/子育て支援表明、収入格差是正求める
- 核被災者支援へ交流/ビキニデーin高知全体集会
- 民主主義冒とく許さぬ/愛知リコール不正 市民が集会
- ３・８国際女性デー/声上げ社会動かす歩み脈々と
- きょうの潮流/「女のくせに」「男の上司に代われ」。コールセンターに勤め…
|赤旗ＰＲ