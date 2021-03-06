2021年3月6日(土)
- ４都県 緊急事態２１日まで 政府が再延長を決定/問われる政府の責任/田村政策委員長が会見
- ＢＳに空きなら東北新社進出に道/ＮＨＫ改革と接待 関係か/山添氏追及
- “コロナ禍 今こそ賃上げ”/全労連・国民春闘共闘が中央行動
- 危険知らせ、廃案へ/デジタル化法案 連絡会が集会/参院議員会館
- 宣言延長/塩川氏 五輪中止含め検討を/倉林氏 検査の拡充を前面に/衆参議運委
- 政党助成金など返還求める/案里氏買収有罪確定で井上氏/参院予算委
- 接待問題 総務省の問題として解明を/田村政策委員長が指摘
- 許認可権ゆがめられた疑い/ＮＴＴ接待問題 山添氏が追及/参院予算委
- 災害救助法適用の新潟・糸魚川市/志位委員長が見舞電
- 日曜版７日号/スクープ 政官財癒着ビジネス/「アノニマス」主演の香取慎吾さんに聞く
- 二大要求は「賃上げ・人員増」/「非正規」選択 育児・介護のため/全労連女性部が実態調査
- 「政権交代へ力尽くす」/京都・山宣墓前祭 参加者が決意
- “みんなが生きやすい社会へ”/大平氏、選択的別姓訴訟原告と懇談
- ＪＲ北は根室本線残せ/はたやま氏が新得・南富良野両町長と懇談/北海道
- 「海兵隊撤退求めよ」/沖縄県議会 比嘉県議が迫る
- 食料自給率上げよ/全国食健連 農水省要請・署名を提出
- 持続化給付金拡充を/建設アクション 中企庁と交渉
- 全国一律最賃求める/生協労連 オンライン行動
- 福祉職員増員求める/福祉保育労 署名を提出
- 香港選挙制度改変を提案/民主派排除「愛国者の統治」/中国全人代が開幕
- 全国都道府県委員長会議/小池「特別期間」推進本部長の報告
- 緊急事態の再延長/従来型の対策では打開できぬ
- きょうの潮流/放送に続き通信分野でも、総務省の接待疑惑が次々と明るみに…
|赤旗ＰＲ