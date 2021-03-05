2021年3月5日(金)
- コロナ禍の医療崩壊 女性の困難/生み出した政治の責任重大/参院予算委 田村議員転換迫る
- 緊急事態宣言再延長/なぜ２週間か、２週間で何をするか、中身なし/志位委員長が会見
- いのち守る政治を/全労連など 署名２４万人分提出
- 東日本大震災・原発事故から１０年/志位委員長と宮城の市民らの懇談（詳報）/人間らしい暮らし保障の政治を
- 菅政権の“看板政策”をめぐる重大疑惑/ＮＴＴ総務省接待 志位委員長が会見
- ミャンマー国軍による弾圧抗議/拘束者の全員解放を 小池書記局長 学生らに表明/超党派議連集会
- 国会議員の男女同数実現は民主主義の当然の姿/小池書記局長が訴え/クオータ制推進院内集会
- 論戦ハイライト/コロナ禍医療 女性の困難 政策の根本転換を/参院予算委 田村議員の質問
- 緊急避妊薬 薬局での販売ぜひ/コロナ禍 女性の苦境浮き彫りに/市民団体が国会内集会 倉林氏が参加
- 検査・業者支援拡充を/都議会で補正予算を可決/あぜ上氏が討論
- ３～４月 地方議員選挙 追加/日本共産党の立候補者
- 脱原発・炭素社会へ/原水禁が実現に向けて提言
- 五輪５者会談 国内観客だけでも課題山積
- 生活保護「減額は違法」画期的判決/利用者の運動 世論広げる/保護基準は国民生活の“岩盤”
- 深夜の銀座通いで文科副大臣更迭/田野瀬衆院議員後援会に保護者勧誘/“中立性に抵触”生徒が告発文 奈良の私立学園
- 「嫡出推定」の見直し/子どもの利益を守る視点こそ
- きょうの潮流/野村萬斎演出・主演の舞台「子午線の祀り」。戦後を代表した…
|赤旗ＰＲ