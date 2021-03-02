2021年3月2日(火)
- 「接待攻勢 行政ゆがめた」/衛星放送ＷＧ職員に集中/「東北新社に有利」塩川議員追及/衆院予算委
- 山田広報官が辞職 野党、首相責任追及/体調不良理由に
- 山田広報官辞職は当然 真実語るべきだ 菅首相の責任は極めて重大/小池書記局長が会見
- 条約発効後初 ３・１ビキニデー集会/被災者救済 核廃絶へ/日本は参加を
- デモに発砲 １８人死亡/ミャンマー クーデターから１カ月
- 困窮者に１人１０万円/共・立・社が法案共同提出
- 別姓反対の丸川氏 極めて不適切な人事/小池書記局長が会見
- 論戦ハイライト/接待攻勢で東北新社の要望に沿う/衆院予算委 塩川議員が追及/疑惑の徹底解明を
- 政策買収疑惑究明を/塩川議員 農水汚職で幹部ら追及
- 都議選へ闘争本部/共産党 本部長に小池書記局長
- ３・１ビキニデー集会/日本共産党 志位委員長のメッセージ
- タクシー協会と懇談/もとむら氏 事業継続へ国支援を/名古屋
- 商店援助強化求める/岩渕議員質問に参考人
- 資源分野研究支援を/山添議員が参考人に質問
- 住民意思の反映重要/伊藤議員 再生エネ事業で指摘
- ３～４月 地方議員選挙 中/日本共産党の立候補者
- 中間地方選挙の教訓――後退傾向を前進へと転ずるために/３月１日 選対局長 中井作太郎
- 援護世帯 除雪支援を/全生連 豪雪被害は命の問題
- 山田広報官の辞任/続投させた首相の責任免れぬ
- きょうの潮流/第２次大戦の直後に設立した国際連合。終戦の翌年に開かれ…
|赤旗ＰＲ