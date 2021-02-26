2021年2月26日(金)
- 総務省報告書案 接待前後で変容/東北新社の要求通り/藤野議員追及 放送行政ゆがめた疑惑/衆院予算委
- 接待した目的、受けた理由、行政ゆがめた問題―菅首相の責任で解明を/志位委員長が会見
- 大阪市の権限・財源奪う 広域一元化条例案を提出/府議会に知事/「民意に背くな」 府民連宣伝
- デジタル法案 個人情報守られない/法律家が撤回・修正求め意見書
- 経済的権利の男女格差/日本 世界８０位に低下/賃金・職業などで遅れ
- 原子力規制変質の動き/衆院予算委 藤野議員が追及
- 接待攻勢の真相ただす/衆院総務委 本村議員が迫る
- 寄席の灯 消さないで/超党派 落語議連、政府に要請
- 志位委員長 新韓国大使と懇談
- 大規模火災の栃木・足利市/志位委員長が見舞電
- 「Ｎ高政治部」 志位委員長の特別講義（６）/大企業への民主的規制/力にふさわしい社会的責任を
- 世論でデジタル化法案阻止/労働者・業者ら呼びかけ/院内集会開催
- 原発ゼロ 政治の争点に/なくす全国連絡会総会
- 要求実現 連合政権でこそ/建設労働者共産党後援会 オンライン交流会
- 医療崩壊なぜ起きた/ドクターズ・デモが国会内集会/小池氏らあいさつ
- 東北新社子会社パーティー ２０１０年/菅首相 無関係言うが出席/長男は取締役に就任
- 都立高の４割超 「地毛証明書」強要/池川都議が見直し迫る 人権尊重と相いれない
- ミャンマー情勢/軍は武力弾圧やめ民意に従え
- きょうの潮流/半世紀も前のこと。俳優による初めてのデモが東京で決行さ…
|赤旗ＰＲ