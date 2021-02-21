2021年2月21日(日)
- 「Ｎ高政治部」 志位委員長の特別講義（１）/資本主義の疑問点/２１世紀も続けていいのか
- 日米演習 １２４５日/南シナ海で一体化進行/１９年度 海自が大幅増
- 全自動ＰＣＲ本格運用へ/２人で１日２５００回可能/大規模検査 問われる政治の決断
- 米 パリ協定に正式復帰/ケリー大統領特使 「特別な責任課す」
- 福島県沖地震/被害認定 柔軟に/衆参災害特 田村貴昭・武田議員主張
- 命守る比嘉氏必ず/沖縄・本部町議選 あかみね氏訴え/２３日告示
- 辺野古リポート/「環境破壊だけが残る」
- ウーバー運転手は従業員/英最高裁 最賃・有休へ道
- 核兵器禁止条約批准 ５４カ国に/フィリピンとコモロ
- まともな政治取り戻そう/共産党が宣伝/南関東 はたの議員ら「政権交代を」
- まともな政治取り戻そう/共産党が宣伝/北関東 梅村氏ら「コロナ対策を」
- 節曲げぬ生き方に学ぶ/紙議員が記念講演/東京で多喜二祭
- 命・尊厳 第一の社会へ/全日本民医連が評議員会
- 首相長男接待疑惑/包み隠さず事実を語るべきだ
- きょうの潮流/「原発事故によって全域が『警戒区域』に指定された場所です。…
|赤旗ＰＲ