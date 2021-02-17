2021年2月17日(水)
- 福島県沖地震/一部損壊１６００棟超 支援早く
- 森差別発言繰り返さない社会に/再発防止策求め署名１５万超/有志が提出
- コロナ対策 大企業非正規の休業支援金の拡大を/衆院予算委参考人質疑 宮本氏が質問
- 米軍低空飛行に抗議決議/沖縄県議会が全会一致/日米地位協定抜本的改定も
- 秘書官当時から面識/首相長男の接待 本村氏が国を追及/衆院総務委
- 総務相「ゆがみない」/幹部の接待問題 本村議員へ答弁
- 地方財政計画 地域医療の強化を/衆院本会議 本村議員が質問
- コロナ対応 給付金届け切る努力を/衆院財金委 清水議員が指摘
- 基地の大幅縮小要求/沖縄県議会 デニー知事が所信表明
- 潜水艦の衝突事故に抗議/広島・呉 地方総監部に市民と大平氏ら
- ＪＲ北海道「減便」も廃線もノー/ダイヤ改定 高校生の足守れ/はたやま氏ら党道委が要請
- 地方財政計画などについて/衆院本会議 本村議員の質問
- マイナス４．８％成長でも３万円台/実体経済と乖離した株高
- 気候活動家逮捕に怒り/インド 釈放求め市民デモ/警察 ネット文書拡散を「扇動」
- 医療機関に支援早く/全日本民医連が厚労省交渉
- 福島県沖地震/重なる苦難打開へ支援強めよ
- きょうの潮流/生まれつき茶色の髪なのに校則違反だとして黒く染めること…
|赤旗ＰＲ