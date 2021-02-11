2021年2月11日(木)
- 森氏暴言に抗議拡大/署名１４万 ボランティア辞退５００人 スポンサー「遺憾」
- 贈賄側が農水省協議会メンバー/カネで行政ゆがめた/衆院予算委 田村貴昭氏が元農水相疑惑追及
- 性差別許さない国に/全労連女性部アピール行動
- 女性１００日再婚禁止 撤廃へ/法制審部会試案 「嫡出推定」見直し
- 森会長発言 首相の対応問われる/野党国対委員長が確認
- 免許更新直前に集中/衆院予算委 総務省接待めぐり判明
- レーダー選定疑惑/野党として追及したい/穀田氏表明
- 論戦ハイライト/贈賄側幹部が国の協議会入り/衆院予算委 田村貴昭議員追及
- 選択的夫婦別姓 導入早く/ネット上で共同声明発表/家族法学者ら 共産党に要請
- 大阪市議会開会 署名を提出/広域一元化より感染対策/よくする会など
- 施設 無症状にＰＣＲ/福祉関係者・党の要求実る/大阪府
- 森下氏が委員に再任/ＮＨＫ経営委 共産・立民が反対
- 「国の謝罪ない」怒り/外環道陥没 笠井氏ら住民と懇談
- 定例国会行動 憲法生かす政治今こそ/国民生活守る施策を/新婦人「秋の行動」署名 約６０万人分を提出
- 総選挙勝ち農政転換/党全国農業・農民後援会が決起
- 「建国記念の日」/学問の自由を守る決意新たに
- きょうの潮流/纐纈弥三。知る人ぞ知るその名は、この国の暗黒史に深く刻…
|赤旗ＰＲ