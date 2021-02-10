2021年2月10日(水)
- 東日本大震災１０年/復興状況・課題・要望は/達増岩手県知事・戸羽陸前高田市長と志位委員長がオンライン会談
- 代替イージス“ロッキード社製採用せよ”/米ミサイル庁長官 極秘来日/穀田氏暴露 防衛相 接触認める
- 女性差別に黙らない/共産党ジェンダー平等委が宣伝/東京・新宿
- 所得税法等改定案衆院審議入り/清水議員 税制は応能負担で
- 森会長発言に抗議 白を身につけ議場へ
- デジタル法案閣議決定/住民データを徹底利用
- 論戦ハイライト/イージス・システム搭載艦の導入/米政府・軍需企業圧力で血税１兆円/穀田議員追及で鮮明
- 協力金など予備費支出/衆参予算委理事懇 野党「小出し」と批判
- 東日本大震災１０年/志位委員長 被災地とのオンライン会談/被災者に寄り添う支援 継続・強化を
- 所得税法等一部改定案 清水議員の代表質問（要旨）/衆院本会議
- 富裕層よびこみ固執/高橋議員「ＧｏＴｏ」追及/衆院予算委
- コロナから生業守る/全中連が７省庁と交渉
- 森下委員長の再任に反対/ＮＨＫ経営委員に申し入れ書/視聴者団体
- 「メディア業界は女性役員増やせ」/労組会見「意思決定 男性に偏り」
- 大阪、宣言解除要請見送り/専門家“病床が依然ひっ迫”
- 潜水艦衝突 原因究明・再発防止を/共産党高知県議団が申し入れ
- 官房機密費の闇/つかみ金に多額の税金やめよ
- きょうの潮流/送られてきたメールにも心は動きませんでした。スポーツが…
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