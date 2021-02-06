2021年2月6日(土)
- 休業支援 昨春からに/１月以降では救えない/衆院予算委 藤野氏 政府方針を批判
- ヤマト 請負切り/日本郵便にＤＭ便委託/補償なし コロナ禍に不安
- 軍港止める伊礼さん必ず/沖縄・浦添市長選あす投票
- 「赤旗」に「アンビシャス賞」 学術会議介入スクープ/北海道の市民団体
- ＰＣＲ検査 幅広く/共産党都議団が知事に要請
- 強権的罰則運用させぬ/改定特措法等 田村政策委員長が会見
- 森氏発言 全くの無理解/田村氏
- 休業支援金 大企業非正規にも/厚労省、対象拡大を発表/労働者と共産党 繰り返し求める
- ７５歳以上医療 ２割負担に/法案閣議決定 国保料値上げの圧力も
- 「オール沖縄」衆院４区予定候補 金城徹氏があいさつ/志位委員長ら応対
- 論戦ハイライト/新型コロナ 病院減収補填 非正規支援を/衆院予算委 藤野議員の質問
- 軍港阻止・命守る新市政を 市民の思いを実現する/沖縄・浦添市長選 伊礼候補こん身訴え 要旨
- 不満・不安１位「賃金が安い」/“今こそ大幅賃上げ”/全労連・春闘共闘 アンケート発表
- 米軍世界配置 見直し/中国と“対抗”“協力”/バイデン大統領が外交演説
- 森氏発言に都「不適切」/辞任は求めず/都議会オリパラ特別委
- 立石氏の技術委員再任を/新潟大名誉教授ら要望書
- 休業手当ゼロは差別/飲食店ユニオン 非正規労働者調停申し立て
- 暴言無反省の森氏/恥ずべき居座りは許されない
- きょうの潮流/１９４１年の２月１日、日本軍のなかにある謀略組織が…
|赤旗ＰＲ