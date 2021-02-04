2021年2月4日(木)
- 罰則ではなく補償を/改定特措法等成立 田村氏が反対討論
- 案里被告の議員辞職/自民党と菅首相の責任は重大/小池書記局長が会見
- ミャンマー 医療者が「不服従」運動/“クーデターは患者・弱者を無視”
- 独介護職 最賃増額へ/人材確保で労使合意/８月から４段階
- 論戦に結束して臨む/来年度予算案 野党国対委員長が確認
- 大学ファンド法批判/参院文科委 吉良議員が質問
- 東京五輪 強行すればコロナが五輪発で内外に広がる最悪の展開も/志位委員長が主張 『サンデー毎日』
- 論戦ハイライト/特措法・感染症法改定 田村議員が厳しく批判/罰則より不安に応えよ
- 浦添市長に伊礼氏必ず/デニー知事 街頭で応援/ＰＣＲ拡充へ県と「タッグ」
- 改定特別措置法・感染症法/田村智子議員の反対討論（要旨）/参院本会議
- 「民主主義への冒涜」/知事リコール署名めぐり声明/党愛知県委
- 陸自常駐配備に抗議/沖縄・辺野古 市民が工事中止要求
- 高齢者らＰＣＲ無料に 大阪・泉佐野で今月から
- 県外受験 検査補助へ/鳥取市、高校生らに上限２万円
- 案里被告の議員辞職/“世論が追い詰めた”/広島 大平氏らが抗議宣伝
- アベスガ政治ＮＯ/国会前スタンディング
- 緊急事態宣言延長/危機打開の積極的方策を示せ
- きょうの潮流/知り合いのラーメン屋がもう１カ月休むと話していました…
|赤旗ＰＲ