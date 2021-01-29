2021年1月29日(金)
- 罰則撤回 十分な補償を/審議会でも反対多数 感染症法改定案に抗議/参院予算委 小池氏、首相を追及
- ３次補正強行に抗議、組み替え案の方向の実現求める/志位委員長が会見
- 首相に速やかな任命迫る/学術会議が幹事会声明
- 刑事罰削除で合意/感染症法改定案 野党結束して要求
- 第３次補正予算 成立/参院 山添議員が反対討論
- 相変わらずの「日米同盟絶対」論/日米首脳電話会談 志位委員長会見
- 学生給付金３５億円活用/畑野氏に文科相 さらなる追加検討/衆院文科委
- 「菅政権腐り切っている」/小池氏質問に反響
- コロナ対策 政治の責任果たすとき/参院予算委 小池書記局長の質問
- 日曜版３１日号/「志位委員長の提案に１００％賛成」/スクープ 新基地建設でデータ偽装
- 沖縄・浦添市長選/新軍港は経済も阻害/伊礼氏 討論会で
- 琴浦町 交付金第２弾/鳥取 コロナで減収の事業者に
- ファンド 大学運営にリスク/衆院文科委 畑野氏が追及
- 持続化給付金 再支給を/衆院財金委 清水氏が主張
- 均等待遇を勝ち取ろう/雇用共同アクション集会
- 歴史解釈の変更に警鐘/ホロコースト記念日 各地で追悼式典
- 特別支援学校設置基準 シンポで交流/「今すぐ教室不足解消を」/全教など
- 医療費７５歳以上負担増に反対/保団連 署名１７万人提出集会
- 今夏の東京五輪/開催やめコロナ収束に集中を
- きょうの潮流/東京電力福島第１原発事故から１０年になろうとしています…
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