2021年1月28日(木)
- 検査結果隠ぺいが起き感染拡大の懸念/良質で適切な医療を提供する対策こそ/コロナ罰則規定に医療関係団体など 反対の声相次ぐ
- グーグルに国際労組/１０カ国組織が連合 労働・社会問題解決へ
- 罰則全面削除 補償明記を/特措法など改定案 穀田国対委員長が会見
- 北九州市議選 大激戦/共産党１０候補訴え全力/黙っていれば下北道路/声上げればコロナ対策
- 辺野古への陸自配備 黒塗り部分を明らかに/穀田国対委員長が指摘
- ＰＣＲ行政検査の地方負担/臨時交付金「充てられず」
- 檄 北九州市議選全員必勝へ/１月２７日 日本共産党幹部会委員長 志位和夫 書記局長 小池晃
- 北九州市議選/志位委員長の動画 視聴・拡散を
- 検査・医療・補償/感染防止に必要な予算と戦略を今すぐ/ＢＳ番組 小池書記局長が訴え
- コロナから命・暮らし守れ/新たな支援制度を要求/定例国会行動
- 生活保護 １人廃止なら６万円余 委託企業へ報酬/大阪市が受給抑制/民間職員、就労を“違法指導”
- 菅首相の答弁姿勢/事態の深刻さ直視できないか
- きょうの潮流/巣ごもり需要の影響で白物家電が売れています。国内の出荷…
|赤旗ＰＲ