2021年1月27日(水)
- 罰則でなく補償こそ/現場の声つきつけ組み替え迫る/衆院予算委 笠井・宮本氏が要求
- ３次補正組み替え案提出/衆院予算委 立民と共産共同で
- 新型コロナ特措法など修正要求/共産党が提示
- 「個別最適」と「協働」強調/中教審答申 ＩＣＴの日常活用 提言
- 札幌市 無料ＰＣＲ実施へ/医療・介護・福祉従事者に/共産党道委 要請が実る
- 第３次補正予算案の組み替え動議 概要
- 論戦ハイライト/３次補正・特措法 現場の声を聞け/菅政権の対応を追及 衆院予算委
- 非正規労働者向け支援の拡充求める/締めくくり質疑 宮本議員が迫る
- 今夏の東京五輪中止しコロナ対策に集中を/共産党都議団が都に
- 特措法・感染症法・検疫法改定案への日本共産党の修正要求
- 職場で党支持広げよう/自治体労働者後援会が総会
- 気候適応サミット開幕/各国首脳 国際協調訴え/米特使「４年不在謝罪」
- 中小事業者への固定資産税・都市計画税/減免申請広がる 民商尽力/来月１日まで
- 原子炉上 大量セシウム/福島第１ 規制委が中間報告案/爆発 水素以外に可燃ガスか
- 領収書未提出は違法/「桜」前夜祭、上脇氏が告発/東京地検
- ３次補正予算審議/コロナ集中対策に組み替えよ
- きょうの潮流/バラエティーやクイズ、ドラマにとお笑い芸人は、テレビに…
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