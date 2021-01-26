2021年1月26日(火)
- ３次補正組み替え動議きょう提出 野党共同/医療支援・給付金など約１８兆円/小池書記局長が会見
- 辺野古に陸自配備計画/秘密合意報道 穀田氏の追及裏付け
- 山形知事選 吉村氏４選/自公候補に圧勝 命と暮らし守る政策訴え
- コロナ禍 貧富の差拡大/国際ＮＧＯが報告書
- 内閣支持率急落/最大原因はコロナ対応/小池氏 「遅れ、不十分さ」強調
- コロナ禍 光る役割/全国革新懇が代表世話人会/志位・小池両氏が参加
- 北九州市議選 若い声を市政へ/ブラックバイト是正して 時給１５００円 めっちゃ良い/共産党青年後援会が奮闘
- 店員の補償 心配/時短罰則「密告社会にしてはダメ」/山添・谷川氏に歌舞伎町店主 東京
- 「白川さん国会へ」続々/オンライン集会 香川１３０カ所/永江参院議員と語り合う
- 核廃絶へ連合政権を/長野・諏訪 市民と野党交流/井上議員出席
- フリーランスの保護強化を/国会内 日俳連など勉強会/小池氏あいさつ
- 収入減り消費税１０％大変/都内 なくす会の署名に反響
- 国会議員と衆院選候補者、地方議員のみなさんに緊急に訴えます/山下「訴え」を指針に、１月の宣伝・対話と党勢拡大の前進めざす取り組みの先頭に/１月２５日 「総選挙躍進特別期間」推進本部
- 東京新規感染 引き続き厳重警戒/専門家、１カ月ぶり減少も高止まり懸念
- 医療崩壊始まっている/党都委員会新型コロナ対策本部長 谷川智行さんに聞く
- ２０２１国民春闘/労働組合の真価を発揮する時
- きょうの潮流/超音速旅客機として話題を集めた「コンコルド」が就航した…
|赤旗ＰＲ