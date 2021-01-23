2021年1月23日(土)
- 菅首相の姿勢問う/医療機関全体の支援を 震災復興策打ち切るな/参院本会議 小池書記局長が代表質問
- 雇調金特例 延長へ/首相
- 核兵器禁止条約が発効/心から歓迎する/志位委員長が声明
- 核兵器禁止条約が発効/日本政府は参加を 全国で行動
- 北九州市議選 党１０氏必ず/第一声“命守る政治こそ”
- 命と健康守る政治責任果たせ/参院本会議 小池書記局長の代表質問
- 中身のない答弁ばかり 野党共闘で政権交代実現しかない/小池氏が記者会見
- 感染症法罰則撤回を/特措法改定案 小池氏が表明
- 核兵器 一貫して廃絶求める共産党/米大統領に書簡／国連会議に代表団/条約批准の政府めざす
- 小池書記局長の代表質問/参院本会議
- 低所得子育て世帯に給付金を/４野党が共同法案提出
- 核兵器禁止条約発効/参加ができる政府に/広島 原爆ドーム前で集会
- 核兵器禁止条約発効/暖かい日差し やっと/長崎 平和公園でアピール
- 核兵器禁止条約発効/条約は決意の証し/日本被団協 政府の参加 外務省・全政党に要請
- 核兵器禁止条約発効/“ここがスタート”/よびかけ人 署名訴え
- 衆参代表質問/危機見ない政治の転換不可欠
- きょうの潮流/いまも忘れられないそのまなざし。顔が焼けただれ、…
|赤旗ＰＲ