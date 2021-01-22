2021年1月22日(金)
- 検査、医療、補償―コロナ対策 三つの緊急提案/志位委員長が実行迫る/衆院本会議
- 今夏の東京五輪は中止し、コロナ収束に全力を/代表質問で志位委員長
- バイデン米大統領就任/「民主主義の勝利」「団結」を訴え
- バイデン米新大統領就任にあたって/志位委員長が談話
- 河井案里被告に有罪/東京地裁 「選挙の公正を害する」/執行猶予５年
- 核禁条約 きょう発効/世界各地で行動を計画
- 危機的現実を認識せず事実とも異なる首相答弁/志位委員長が記者会見
- 河井案被告への有罪判決/「自民の責任問われる」/志位氏
- 外国人労働者の権利保障に尽力/志位氏
- 日曜版２４日号/ノーベル賞・大村さん 感染抑止で直言/特集 ２２日発効の核禁止条約
- 感染抑止の積極的方策を/三つの緊急提案/志位委員長の代表質問 衆院本会議
- 志位委員長の代表質問 衆院本会議
- 北九州市議選きょう告示/党１０候補全員勝利を
- 北九州市議選――１票を争う大激戦/全国から支持拡大・選挙募金のご協力をお願いします/日本共産党中央委員会・福岡県委員会
- 核禁条約参加しよう/まじま氏、発効祝い宣伝/長崎
- 今こそ少人数学級を！ 大阪退職教職員アピール/賛同続々 元教育関係者２７８９人
- 原発避難者 群馬訴訟/国の責任認めず 東京高裁が不当判決
- バイデン氏就任/「結束」の実現が問われている
- きょうの潮流/１５２年前、後任の大統領就任式を欠席したアンドリュー…
|赤旗ＰＲ