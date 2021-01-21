2021年1月21日(木)
- ３次補正組み替えを/野党国対委員長会談で一致/「ＧｏＴｏ」やめコロナ対策に
- 内部留保還元でコロナ危機打開/労働総研が春闘提言
- 農業再生へ野党連合政権を/農民連が大会、志位氏あいさつ
- 米が未臨界核実験/昨年１１月 トランプ政権３回目、今後も予定
- 各党代表質問始まる/立民・枝野氏らコロナ対応追及/衆院本会議
- 豪雪 対策・支援早く/共産党国会議員団 防災相に申し入れ
- 北九州市議選あす告示/下北道路よりもコロナ対策/１０人全員勝利で政権交代の流れへ
- 農民連大会での志位委員長のあいさつ
- 沖縄県 独自の緊急事態宣言/時短要請・店舗ごと協力金
- 東京外環道工事の地下空洞/調査結果の詳細公表を/山添議員ら国交省に要求
- 国民と党員の命を守り、今できる活動に思い切って力を集中しよう/「特別期間」推進本部長代理 山下芳生
- ジェンダー平等社会めざして/東北の予定候補者ら懇談/動画を公開
- 市民連合 命と暮らし守る政治へ結束/さいたま/高松
- 地域医療の充実へ/北海道・せたな町 はたやま氏が懇談
- 米軍機の低空飛行/暮らし脅かす無法を許すのか
- きょうの潮流/原爆投下によるヒロシマ、ナガサキの惨事から７６年。「核なき…
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