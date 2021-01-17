2021年1月17日(日)
- 「病床逼迫の通知 『医療壊滅』近い」/コロナ患者入院受け入れを決断 汐田総合病院（横浜市） 宮澤由美院長に聞く/大みそかの来院者が陽性 体制増員し入院対応
- きょう阪神・淡路大震災２６年/コロナ下 犠牲者を追悼
- 罰則の議論は倒産・廃業の促進 十分な補償、環境整備が政治の責任/ＢＳ番組 小池書記局長が討論
- コロナ特措法改定 国に財政支援義務/小池氏指摘に返答/自民・下村氏
- 豪雪被害の支援急げ/参院災害特理事懇 武田議員が質疑
- 入管法改定案は逆行/藤野・山添氏 「弁護士の会」と懇談
- 命最優先政治へ転換を/近畿比例女性３予定候補が演説会/倉林氏も参加
- 西之表市長・市議選勝利へ/鹿児島 田村貴昭・まつざき氏訴え
- 高齢者施設職員２万３千人ＰＣＲ検査/埼玉県が実施へ
- 患者の転院費用負担せよ/コロナ専門化 党都議団申し入れ
- 地区委員会の活動強化・オンライン経験交流会/前進へともに探求 珠玉の発言、双方向で学んだ
- 豪雪 農の営みつぶす/共産党が被害調査
- 国は安全確保し補償を/東京外環道地下空洞 山添氏ら調査
- コロナで罰則導入/強権行使は感染抑止の妨げだ
- きょうの潮流/コロナ禍のもと、１６日から大学入学共通テストが始まりまし…
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