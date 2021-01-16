2021年1月16日(土)
- 持続化・家賃支援給付金/申請期限来月１５日まで延長/世論と運動に押され
- 罰則 感染対策に逆行/法改定 田村政策委員長が批判
- 無料ＰＣＲ検査へ 広島市の８０万人/市中感染封じ込めはかる
- 内部留保を賃上げに/全労連・春闘共闘 経団連会館を包囲/「闘争宣言」行動
- ２度目の給付金早く/田村政策委員長「政府は決断せよ」
- 吉川氏証人喚問せよ/田村氏会見「徹底究明が必要」
- 協力金 予算化対応を/衆参予算委理事懇 予備費めぐり質疑
- 罰則は感染抑止を困難に/日本医学会連合が反対声明
- 北九州市議選告示まで１週間/共産党１０議席へ全力
- 市長選 “平和と命守る浦添に” 伊礼氏必勝を/看護学研究の第一人者 川嶋みどりさんメッセージ
- ザキミ候補必勝を/沖縄・宮古島市長選あす投票/赤嶺議員が応援
- 中国各県の共産党 一斉宣伝/総選挙勝利・党躍進を/山口・宇部、下関両市 大平氏訴え
- 学生支援 政治の責任/宮本前衆院議員・こむら氏 関学大副学長と懇談
- １月「特別期間」のとりくみをどうすすめるか/オンライン経験交流会 小池書記局長の問題提起とまとめから
- 住宅街地下また空洞/東京・調布 外環道工事の直上
- 吉川元農水相起訴/農政を汚した責任極めて重い
- きょうの潮流/トランプ米大統領への批判が止まりません。連邦下院はトラ…
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