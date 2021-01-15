2021年1月15日(金)
- 医療・検査・補償/感染抑止の積極的方策を/志位委員長 政府に要求
- 持続化・家賃給付金延長こそ/きょう申請打ち切り 各界抗議
- 医療機関や高齢者施設/集中的検査実施を/参院委で田村議員
- トランプ氏を弾劾訴追/米下院が可決 「反乱を扇動」２度目は史上初
- 生活福祉資金の特例貸付 一括免除の考えを早急に/田村氏
- 社民・福島党首あいさつ/志位委員長らが応対
- 大雪対策徹底強化を/藤野・井上・武田議員が要請
- 超党派で「文化芸術復興基金」を/音楽・演劇・映画関係者 志位委員長らに要請
- 日曜版１７日号/感染急拡大 菅政権に不支持急増/少人数学級実現へ 政治動かした
- 事業守る支援を要望/中同協と笠井衆院議員が懇談
- 市街化区分見直し撤回せよ/移転・解体費支援もない 北九州市に党市議団
- 日本製紙の釧路工場撤退方針/地域経済守る懇談/紙・岩渕・はたやま氏が市長と
- 児童手当差し押さえ批判/沖縄 宮古島市政の転換求める
- 春闘共闘が単産・代表者会議/コロナ禍 労組が声あげ職場・政治を変えよう
- 非核政府の会アピールに各界４９氏賛同メッセージ
- 「９条守ること託された」/小池氏がなかにし礼さんを追悼
- コロナ感染拡大 切迫する救急医療/「搬送先決まらず」急増 調整に時間かかり 生命の危機
- 日本農政の転換/持続可能な農業こそ未来開く
- きょうの潮流/日本を特別視する風潮がある。私が思うのは先の戦争。日本…
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