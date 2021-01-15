日曜版１７日号

感染急拡大 菅政権に不支持急増

少人数学級実現へ 政治動かした





新型コロナウイルスの感染拡大が止まらず、緊急事態宣言は１１都府県に広がりました。コロナ対策が後手、後手の菅政権。内閣支持率も急落し、不支持が支持を上回っています。

東京都病院協会会長の猪口正孝さんが医療体制切迫の実態を警告。高齢者施設などで無症状者を含めた集中的なＰＣＲ検査をと訴えています。飲食店主からは「十分な補償を迅速に」と切実な声が上がっています。

作家の平野啓一郎さんが、不十分なＰＣＲ検査など政府の対応を鋭く批判しています。

志位和夫委員長がＮＨＫ「日曜討論」で語った新型コロナ対策を詳しく紹介。京都の民青は、コロナ禍で生活難の学生に食料支援をしています。

「桜を見る会」の虚偽答弁を国会で謝罪した安倍晋三前首相。ウソの上塗りをしていた疑いが編集部の取材で浮上。有権者“買収”でも安倍事務所ぐるみで隠ぺいしていた疑いがでてきました。

北陸・信越地方の豪雪被害。福井県の佐藤正雄県議がリポートします。

少人数学級実現へ―世論と運動が政府を動かしました。見開き特集です。

香港で民主派弾圧。志位和夫委員長が厳しく抗議しました。

官房長官時代に菅義偉首相は機密費を８７億円も自身で使っていました。

「ひと」は俳優の竹内涼真さん。