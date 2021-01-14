2021年1月14日(木)
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- 緊急事態 ７府県追加/政府 わずか６日で方針転換
- ３次補正予算案見直せ/衆参議運委 塩川・倉林氏「医療支援を」
- ヒバクシャ国際署名/最終集約は１３７０万２３４５人分 国連提出分を連絡会が発表/オンライン会見
- 「十分な補償こそ」/政府・与野党連絡協 田村政策委員長が主張/政府が法改定 方向性を示す
- ビジネス入国 一転停止/菅首相表明 ２月７日まで
- 建物倒壊 「車出せない」/新潟 豪雪被害の上越は
- 宣言追加 泥縄式ずさんな対応/穀田国対委員長が批判
- 北海道 夕張リゾート破綻に広がる不安/はたやま氏が市長訪問/海外資本であっても地域への責任はある
- 音楽・演劇・映画関係者/“文化と芸術 存亡の危機”/自粛補償を 緊急の要請
- 市民守るザキミ候補を/沖縄・宮古島市長選 デニー知事応援/１７日投票
- 感染対策 現場の声聞け/ラジオ番組 田村政策委員長が主張
- 軍港のない浦添市に/沖縄・市長選 伊礼氏力込め訴え/立民議員が応援
- 米軍が模擬弾投下計画/東富士演習場 初の訓練実施狙う
- 米下院 大統領解任要求決議を可決/弾劾訴追案を採決する構え
- 子育て困窮世帯増/ＮＰＯ会見 就労支援求める
- 「医療壊滅の恐れ」/日医会長「崩壊全国で」/早めの対策を政府に迫る
- 入院先・宿泊療養先決まらず/前週から倍増６０００人超/東京都内
- 緊急事態宣言拡大/小出し・後手では感染止まらぬ
- きょうの潮流/レコード盤の時代、Ａ面の曲が主でＢ面は従のように扱われ…
【お詫びとお知らせ】日本海側を中心とする大雪により、一部地域で「しんぶん赤旗」の輸送・配達が困難になるおそれがあります。読者の皆さんにはご不便をおかけいたします。14日付の紙面PDFを掲載します。
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