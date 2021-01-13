2021年1月13日(水)
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- 11面（スポーツ）
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- 13面（東海・北陸信越のページ）
- 14面（社会・総合）
- 15面（社会）
- 変異株の危険/全世界からの入国停止、遺伝子解析を急げ/小池書記局長が会見
- 「小出し、後出し、右往左往だ」/緊急事態宣言拡大 菅首相を批判/小池書記局長
- 組み替え要求で一致/３次補正予算案 野党国対委員長会談
- 在日本大韓民国民団の新年会/笠井衆院議員が祝辞
- 「桜」前夜祭疑惑で安倍事務所 またもや“回答拒否”
- 「社会的検査」など要請/コロナ対策 兵庫県に共産党県議団
- 検査で感染抑制求める/滋賀 党県議団が県に緊急要望
- 変異株流入 入国停止措置 ゲノム解析の強化を/ＢＳ番組 小池書記局長が主張
- コロナ・福祉・暮らし/市政をよくする一番の力 共産党１０人全員勝利を/北九州オンライン演説会 志位委員長の訴えから
- 持続化給付金延長を/農民連 中小企業庁に要請
- 性暴力なくそう 各地でフラワーデモ
- 消費税の減税/苦境に立つ国民支える決断を
- きょうの潮流/一斉休校中も学校が再開してからも「子どもにとって学校っ…
【お詫びとお知らせ】日本海側を中心とする大雪により、一部地域で「しんぶん赤旗」の輸送・配達が困難になるおそれがあります。読者の皆さんにはご不便をおかけいたします。13日付の紙面PDFを掲載します。
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