2021年1月10日(日)
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- 9面（読書）
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- 13面（社会）
- 北海道の力を一つに集め、比例議席の奪還を/オンライン演説会 志位委員長が訴え
- １９５０年代に米空軍 沖縄・宮古島に基地建設計画/中国・東南アジアへの核攻撃想定か
- 緊急事態宣言 初の週末/都内の商店街 客足減少/「いつまで持つか」
- 家賃支援給付金継続こそ/中小企業庁に 山添議員ら拡充要請も
- 沖縄県、時短要請を延長/新たに２市対象 協力金８０万円/デニー知事会見
- なんだっけ/電気の託送料金ってなに？
- 命・暮らし守る政治へ/共産党伸ばして 前橋市 笠井・梅村氏
- 命・暮らし守る政治へ/野党共闘勝利を 岡山・倉敷市 大平・仁比氏
- 宮古島市長選きょう告示/ザキミ候補 国いいなり転換/沖縄
- 沖縄・浦添市長選挙勝利へ、全国のみなさんのご支援をお願いします/２０２１年１月 希望ある未来をつくる浦添市民ネット
- 辺野古リポート（１）/氷雨のなか新年行動
- 政権交代へ共闘期待/ＪＡ全中元副会長と大平比例予定候補懇談/広島
- 「ユーチューバー小池」 緊急事態宣言特番/くらしＳＯＳ声出そう 補正予算案見直し必要/田村氏が出演
- 政府は医療支援・ＰＣＲ拡充を/ノーベル賞４氏声明
- 部分休業・解雇 どうすれば/青年ユニオンが電話相談
- 憲法公布７５年の年/改憲許さず立憲主義の回復を
- きょうの潮流/総務省は「スマホ乗り換え相談所」を開設する予定だそうで…
【お詫びとお知らせ】日本海側を中心とする大雪により、一部地域で「しんぶん赤旗」の輸送・配達が困難になるおそれがあります。読者の皆さんにはご不便をおかけいたします。10日付の紙面PDFを掲載します。
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