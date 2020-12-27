2020年12月27日(日)
- 「仕事が激減」「生活苦しい」/東京 生活・医療相談会 悲痛な訴え/小池氏ら参加
- 消費税減税５０カ国・地域/コロナ禍の支援 世界の流れ/大門議員と全商連調べ
- 基地許せば末代に悔い/馬毛島調査開始 住民１５０人 抗議集会/鹿児島・西之表
- 香港活動家を秘密裁判/中国・深センで拘束４カ月/あす初公判 家族抗議「人権無視」
- 土産物店など支援を/参院委 武田議員が求める
- 「桜」幕引き許さない/こくた氏が強調 京都・左京区/ちさか予定候補らと
- 「桜」幕引き許さない/九州３比例予定候補が福岡で
- 選択的別姓実現には/京都 オンラインで「街宣」
- ＳＡＣＯ検証の場を/デニー沖縄知事が提起
- 福岡「街角なんでも相談会」/人員削減され路上生活 豚汁・おにぎり助かる/自助・共助だけでは行き届かない
- 新軍港許さぬ浦添に/沖縄 伊礼ゆうき氏事務所開き/来月３１日に市長選告示
- “希望の光”災害住宅/紙・畠山氏が地震被災地訪問/北海道厚真町
- 学術会議への攻撃/異論排除する強権政治許すな
- きょうの潮流/北京を訪れた折に、「変面」と呼ばれる芸能を目にする機会…
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