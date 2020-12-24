2020年12月24日(木)
- 国立感染研の定員倍増/来年度 共産党、繰り返し要求
- 新ポスター「困った人にやさしい政治。」 メッセージわかりやすい 伝わってくる…/小池書記局長ら張り出し/東京・大田区
- 浦添市長選に伊礼氏 沖縄/新軍港つくらせない/出馬表明
- コロナ禍 病床削減やめよ/衆院国交委 高橋氏が厚労省通知を批判
- コロナ対策 「ＧｏＴｏ」停止直ちに/衆院国交委 高橋氏が求める
- 学術会議法の解釈 １８年の文書で転換/ポリタスＴＶ 田村政策委員長が語る
- 日曜版１２月２７日・１月３日新年合併号/政権交代へ 志位さんに倉重さんが聞く/東日本大震災１０年 第２部で特集
- 来年は国民の努力に応える政治をつくる転換の年に/ラジオ日本 小池氏が抱負語る
- 総がかり行動実行委 全国交流集会/総選挙で菅政権打倒
- ＪＡＬ不当解雇から１０年/超党派に運動広がる/ジェンダー平等・空の安全…
- 民青などの食料支援広がる ４１都道府県１５７カ所/学生「年末に帰れない」
- テレワーク 規制緩和へ/厚労省検討会 長時間労働の恐れ
- スペイン 反緊縮予算成立/大企業・富裕層増税 医療・教育７割増
- １１都道府県青年・学生部長会議開く/「特別期間」で民青と学生分野の前進を
- 迫る！ＪＣＰサポーターまつり/「党事務所に行ってみた」/ゆかさん（４７）ら提案・企画・出演
- 窓口アタフタ マイナンバーカード受診/“患者も病院も手間増える”
- カジノ住民投票条例制定/横浜市に請求書提出/来月市議会招集
- 安倍前首相聴取/証人喚問で真相の徹底解明を
- きょうの潮流/クリスマスの時期に誰もが口ずさめる歌「きよしこの夜」。…
|赤旗ＰＲ