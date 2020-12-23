2020年12月23日(水)
- 繰り返された虚偽答弁 安倍氏の証人喚問を/「桜」前夜祭問題 小池氏会見
- 都議選２２予定候補（１次分）を発表/支え合う温かい都政へ転換を/共産党都委
- 雇用・生活 行政の支援訴え/日比谷・電話相談会の声伝える/実行委が要請
- 吉川氏は自民中枢にいた人物 真相解明は自民・首相の責任/小池氏会見
- ５００万人の後援会員へ議論/党後援会連絡会が常任世話人会
- 一括交付金減額は残念/デニー沖縄知事がコメント
- 安倍氏虚偽答弁１１８回/「桜」前夜祭問題 衆院調査局明らかに
- 日本共産党の都議予定候補/第１次分の２２氏
- 困窮者に緊急支援を/党大阪市議団と辰巳氏 市長に要請
- 金権政治 終わらせる時/吉川元農水相辞職 共産党が緊急宣伝/衆院北海道２区
- 米軍機爆音許さない/山口 愛宕山見守りの集い/大平・すみより氏あいさつ
- 「持続化給付金」問題噴出/ただちに支給・拡充を/農民連・ふるさとネットなど要求
- 失業給付早く出して/青年ユニオンが厚労省要請
- 予算案に「在籍出向」支援/リストラ活用の危険も/５８３億円計上
- 香港最高裁 「合法集会でも覆面禁止」/民主派批判「デモの権利剥奪」
- 精神疾患休職が最多/教員３年連続増 病気理由の６７．２％/文科省公立校調査
- 判決通り「大飯」取り消せ/原告らが集会 政府と交渉
- ２１年度軍事予算案/異常軍拡をやめ抜本的軍縮を
- きょうの潮流/生まれて初めてであう絵本の定番として知られる『いないい…
|赤旗ＰＲ