2020年12月22日(火)
- 冷酷 便乗 軍拡/２１年度予算案を閣議決定 １０６兆円超/コロナ禍 真っただ中
- 二重に大問題 組み替え求める/２１年度予算案 小池書記局長が会見
- 日医など９団体 緊急事態宣言/医療崩壊防ぐ感染対策要求
- 吉川元農水相 議員辞職へ/大手鶏卵業者から現金疑惑
- 吉川氏辞職ではすまない 真相解明の責任を果たせ/小池書記局長がコメント
- 安倍氏証人喚問こそ/「桜を見る会」疑惑 小池書記局長が表明
- ＪＣＰサポーターまつり/２４日ホームページで発表
- ２０２１年度政府予算案について/小池書記局長が談話
- 共産党 躍進めざし一斉宣伝/減税 一番の景気策/北九州 田村貴昭氏、まじま氏
- 共産党 躍進めざし一斉宣伝/困った時は相談を/大阪 清水氏
- 共産党 躍進めざし一斉宣伝/医療現場 応援せよ/名古屋 もとむら氏
- 豪雨被害ない社会に/仁比前議員・白川氏が街頭演説/愛媛・大洲
- 地区役員・地方議員のみなさんへ/２中総決定を徹底し、全支部が「特別期間」に踏み出す援助を/１２月２１日 「総選挙躍進特別期間」推進本部
- 年越し大人食堂/三が日まで 都内公園など/食事・緊急宿泊施設を提供/国会内で会見
- 略式でなく正式裁判を/安倍前首相らを第２次刑事告発/「桜を見る会」真相解明へ 「法律家の会」
- ２１年度予算案決定/優先すべき課題は置き去りか
- きょうの潮流/ハローワークに行くたびに並ぶ列が長くなっている。都内の…
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