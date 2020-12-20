2020年12月20日(日)
- コロナ危機乗り越え目指す社会は/全国革新懇がシンポ/志位委員長ら５人が発言
- 「解雇された」「ネットカフェ暮らし」/東京 コロナ禍 日比谷相談会/全国は電話で
- メディア・芸術家と連携を/学者の会 学術会議問題でシンポ
- 神奈川県で共産党の要求実る/年末年始コロナ対応の医療機関に協力金支給
- アイヌ語話者数把握せず/紙議員への答弁書で政府
- 全国革新懇シンポ/新自由主義から転換する新しい政権を/志位委員長の発言
- 米軍廃棄物？から放射能/沖縄の返還地 水源付近
- なんだっけ/７５歳以上医療費 窓口２割負担って？
- 「五つの提案」実現こそ/市田氏「政権交代を」/埼玉・久喜 塩川議員
- 「五つの提案」実現こそ/笠井氏「生存権守れ」/神奈川・厚木 沼上氏
- 「五つの提案」実現こそ/井上氏「２０人学級へ」/川崎 はたの議員
- 「五つの提案」実現こそ/藤野氏「医療に支援」/長野・上田 武田議員
- 新人王を表彰/将棋 池永四段 囲碁 関三段
- 沖縄・宜野湾 米軍ヘリ部品落下/保育園長「調査継続を」
- 選択的夫婦別姓/多様性を求める声にこたえよ
- きょうの潮流/子どもがいじめられてＳＯＳを出しているのに、きちんとし…
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