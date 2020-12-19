2020年12月19日(土)
- “コロナ便乗”人員削減/「大黒字なのに切り捨てか」/ソニー
- 代替イージス艦 閣議決定/違憲の敵基地攻撃ミサイルも
- 最大限の医療支援を/感染者急増 都に共産党都議団
- 新基地反対 民意は強固/デニー知事支える オール沖縄会議集会
- イージス艦２隻新造/「専守防衛」捨てるもの/田村政策委員長が表明
- 予算委で証人喚問を/田村智子氏 安倍氏の「桜」前夜祭疑惑に
- 首相ら法解釈“ねつ造”/学術会議任命拒否 会見で田村氏
- 大雪災害の新潟の南魚沼市・湯沢町/志位委員長が見舞電
- 少人数学級さらに改善を/署名２２万超、研究者ら要請/正規職員で早く、中高でも
- 長崎県議会が意見書/全会一致 少人数学級 国の責任で
- 医療従事者への手当支給 医療機関の減収補てんを/ＢＳ―ＴＢＳ番組 小池書記局長が主張
- 雇用・賃金の実態は/こくた氏が京都労働局と懇談
- 命守る政治 政権交代で ブロック宣伝/事業継続へ直接支援/新潟 たいら・井上氏
- 命守る政治 政権交代で ブロック宣伝/中国の比例議席奪還/広島で大平氏
- 海洋放出 漁民は反対/高橋氏ら漁協組合長と懇談/福島・いわき
- カジノ「基本方針」決定/国民の批判に逆らい政府暴走/コロナ禍 首相危機感欠如
- 核燃サイクルから撤退を/反原連 官邸前抗議
- 陸上イージス代替/米国言いなりの矛盾があらわ
- きょうの潮流/国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白く…
|赤旗ＰＲ